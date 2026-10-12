BCLL EV Charging Station: भोपाल में 31 की जगह सिर्फ 22 स्थानों पर सिमटा काम, 10 स्टेशनों से चार्जिंग गन भी चोरी

नईदुनिया, प्रतिनिधि , भोपाल। शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ईवी चार्जिंग स्टेशन परियोजना लक्ष्य से पीछे चल रही है। एफएएमई-2 योजना के तहत भोपाल में 31 स्थानों पर 148 चार्जिंग मशीनें लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ पाया।

जानकारी के अनुसार, 23 स्थानों पर 120 चार्जिंग मशीनें स्थापित की गई हैं, जो अभी टेस्टिंग फेज में हैं। ऐसे में मशीनें लगने के बावजूद आम वाहन चालकों को सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा मिलने में देरी हो रही है। परियोजना का जिम्मा भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) को दिया गया है।