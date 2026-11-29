राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीवों की तस्करी करने वाले दो अलग-अलग गिरोहों के छह लोगों को पकड़ा है।

इनके पास से किंग कोबरा का जहर और चीता, बाघ, तेंदुए की खाल और शिकार में उपयोग होने वाले हथियार जब्त किए गए।

पनवेल और नवी मुंबई में कार्रवाई