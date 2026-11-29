महाराष्ट्र में चीता, बाघ व तेंदुए की खाल जब्त, 6 आरोपी पकड़ाए; MP से उठी उच्च स्तरीय जांच की मांग
मप्र के वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक करने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
Publish Date: Sun, 29 Nov 2026 12:46:27 PM (IST)Updated Date: Sun, 29 Nov 2026 12:46:27 PM (IST)
सौ- PIB
HighLights
- महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वन्यजीव तस्करी के दो गिरोहों के छह सदस्य पकड़े गए
- बाघ, तेंदुए और संदिग्ध चीते की खाल के साथ किंग कोबरा का जहर व शिकार के हथियार जब्त
- मप्र के वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) के अधिकारियों ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में सक्रिय वन्यजीवों की तस्करी करने वाले दो अलग-अलग गिरोहों के छह लोगों को पकड़ा है।
इनके पास से किंग कोबरा का जहर और चीता, बाघ, तेंदुए की खाल और शिकार में उपयोग होने वाले हथियार जब्त किए गए।
पनवेल और नवी मुंबई में कार्रवाई
25 नवंबर को अधिकारियों ने पनवेल इलाके में एक संदिग्ध को रोका और उसके पास से एक बैग बरामद किया, जिसमें एक बाघ और एक तेंदुए की खाल मिली। पूछताछ के बाद 26 नवंबर को नवी मुंबई के एक रिहायशी परिसर में तलाशी ली गई, जहां दो महिलाओं के पास एक संदिग्ध चीते की खाल बरामद की।
अजय दुबे की जांच की मांग
वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने डीआरआई व महाराष्ट्र सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू फॉरेंसिक से इस पूरे मामले को स्पष्ट करने के साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) से उच्च-स्तरीय जांच कर प्रोजेक्ट चीता की सुरक्षा व्यवस्था सार्वजनिक करने की मांग की है।