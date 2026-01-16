छत्तीसगढ़ ने पेंशनरों की महंगाई राहत तीन प्रतिशत बढ़ाने पर MP से मांगी सहमति, बजट सत्र में हो सकता है बड़ा एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अभी पेंशनरों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। इसे बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने के लिए मध्य प्रदेश से सहमति मांगी गई है। जबकि, मप्र में एक जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया है, तभी से इसमें वृद्धि की मांग हो रही है।

छत्तीसगढ़ का पत्र आने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मप्र में भी तीन प्रतिशत महंगाई राहत और भत्ता बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। प्रदेश के सात लाख नियमित और ढाई लाख अन्य संवर्ग के सातवें वेतनमान में आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2024 से तीन और एक जनवरी 2025 से दो प्रतिशत की वृद्धि कर 55 प्रतिशत किया गया। एक जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 के बीच पांच किस्तों में किया गया।