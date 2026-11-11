भोपाल में स्मैक तस्कर गिरफ्तार... सिगरेट की डिब्बियों में छिपाकर लाया था नशा, 7.95 ग्राम स्मैक जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नशे की पुड़ियां बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे एक युवक को छोला मंदिर थाना पुलिस ने शंकर नगर स्थित सीमेंट गोदाम के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने स्मैक को सिगरेट की दो डिब्बियों में छिपाकर रखा था। तलाशी में उसके पास से कुल 7.95 ग्राम स्मैक बरामद हुई।

पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीमेंट गोदाम के पास एक युवक स्मैक की पुड़ियां बेचने आने वाला है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और बताए गए हुलिए के युवक को पकड़ लिया। उसकी पहचान अभिषेक मीना (23), निवासी सुंदर नगर, शिव मंदिर के पास, छोला मंदिर के रूप में हुई।