नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । खेल इतिहास में भोपाल में रविवार को नया अध्याय जुड़ गया। खेल ग्राम नाथू बरखेड़ा में करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से तैयार अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के प्रथम चरण का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोकार्पण किया। उन्होंने इसे प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस परिसर से मध्य प्रदेश में खेलों को नई दिशा मिलेगी।

कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश में 28 प्रतिशत युवा आबादी केंद्रीय मंत्री उइके ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और मध्य प्रदेश में 28 प्रतिशत युवा आबादी है। प्रदेश खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेल मंत्री सारंग ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस परिसर से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा। इसके अगले चरणों पर भी काम किया जा रहा है।