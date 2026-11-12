AIIMS Bhopal Study: टीकाकरण के बाद भी जकड़ रहा डायरिया, 76 में से 13 बच्चे मिले पॉजिटिव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रोटावायरस वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किए जाने के बाद भी पांच साल से कम उम्र के भर्ती बच्चों में रोटावायरस डायरिया आम बना हुआ है। एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी, रीजनल वायरोलॉजी लैब और पीडियाट्रिक्स विभाग के शोधकर्ताओं की स्टडी में यह बात सामने आई है।

76 बच्चों पर रिसर्च स्टडी जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। इस प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशनल स्टडी में एक्यूट डायरिया से पीड़ित और आईपीडी-आईसीयू में भर्ती पांच साल से कम उम्र के 76 बच्चों को शामिल किया गया। सभी बच्चों के मल के नमूनों की एलिसा जांच से रोटावायरस एंटीजन का पता लगाया गया। बीमारी की गंभीरता को वेसिकारी स्कोर से मापा गया। स्टडी में 76 में से 13 यानी 17.1 प्रतिशत बच्चों में रोटावायरस मिला।