नईदुनिया पड़ताल: MP के अस्पतालों में बड़ा फर्जीवाड़ा, आउटसोर्स कर्मियों के वेतन से हर महीने गायब हो रहे ₹4.58 करोड़

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रदेश में करीब 10 हजार कर्मचारी 10 से 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जेब में पूरा पैसा नहीं पहुंच रहा।

नईदुनिया की पड़ताल में सामने आया कि हर महीने औसतन 4.58 करोड़ रुपये और साल भर में करीब 55 करोड़ रुपये कंपनियां बीच में ही बचा रही हैं। इसके पीछे प्रदेश में सक्रिय करीब 25 आउटसोर्स कंपनियां हैं। इनमें राज सिक्योरिटी फोर्स, कामथेन सिक्योरिटी इंदौर और स्काई बुल सिक्योरिटी सबसे बड़ी हैं। इनके अलावा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस, ओरियन, ईगल, क्रिस्टल जैसी 15-20 छोटी कंपनियां भी एनआरसी, एसएनसीयू और डीईआईसी में स्टाफ दे रही हैं। सरकार हर कर्मचारी के लिए कंपनी को अर्द्ध-कुशल श्रमिक दर 13,571 रुपये देती है, लेकिन कर्मचारी को 5,500 से 11,700 रुपये ही मिल रहे हैं। आउटसोर्स कंपनियों के नाम पर खेल जानकारी के अनुसार, राज सिक्योरिटी फोर्स के पास अकेले भोपाल, सीहोर, भिंड, राजगढ़, मुरैना, रायसेन, विदिशा, नरसिंहपुर में सबसे ज्यादा टेंडर हैं। राजधानी के काटजू हॉस्पिटल में ही इसके 100 कर्मचारी हैं, जिन्हें नौ हजार रुपये ही दिए जा रहे हैं।

कामथेन सिक्योरिटी इंदौर, उज्जैन, खरगोन, अलीराजपुर, धार और झाबुआ में सक्रिय है, अब इसका टेंडर खत्म होकर स्काई बुल को मिला है, लेकिन स्टाफ वही पुराना है और कटौती भी वही। कंपनियों का पैटर्न एक जैसा है। ईपीएफ और ईएसआई के नाम पर कटौती दिखाकर वेतन कम दिया जाता है। बता दें कि कर्मचारी 8 साल से इसकी शिकायत कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन तक में शिकायत हुई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने न कार्रवाई की, न किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। 16 जिलों के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप खंगाली नईदुनिया ने 16 जिलों के कर्मचारियों की सैलरी स्लिप खंगाली तो पता चला की सभी जगह 13,571 की जगह कम भुगतान हो रहा है। सीहोर के हर्ष को 11,338, भिंड के वीरेंद्र को 11,469, राजगढ़ की रानी मेवाड़ा, रजनी साहू, ललिता सेन को 10,148, मुरैना के रवि सोलंकी को 8,043, अलीराजपुर के राकेश डोडवा को 7,436, जेपी अस्पताल भोपाल के अजय वर्मा को 10,840, खरगोन की सुकन्या को 9,000, सागर की अम्बिका रैकवार को 8,000, मैहर की शबनम खान को 7,033, रायसेन की दुर्गा राजपूत को 10,358, नरसिंहपुर की रजनी राजपूत को 8,806, उज्जैन की संगीता राठौर को 7,650, अनूपपुर की स्वस्ति दुबे को 11,705, विदिशा की हेमा नायर को 7,500 और कटनी की राज कुमारी को मात्र 5,500 रुपये मिल रहे हैं।