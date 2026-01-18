मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 07:51:28 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 07:52:27 PM (IST)
    Bhopal Chinese Manjha Ban: प्रतिबंध के बाद भी बिक रहा जानलेवा मांझा, पुलिस कमिश्नर ने दिए सप्लाई चेन तोड़ने के आदेश
    HighLights

    1. भोपाल में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर 6 FIR दर्ज
    2. उज्जैन और इंदौर के बाजारों से हो रही है सप्लाई
    3. जानलेवा मांझा बेचना अपराध, अब सप्लायर भी नपेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में जानलेवा चाइनीज मांझा एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। खून का धागा बनकर लोगों के गले काटने वाला यह मांझा प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा है और आए दिन किसी न किसी को जख्मी कर रहा है। बाइक सवार, राहगीर और यहां तक कि बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि जनजीवन की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है।

    पुलिस कमिश्नर के आदेश और अब तक की कार्रवाई

    भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने पिछले महीने ही चाइनीज मांझा बेचने, रखने और परिवहन करने के खिलाफ सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद पुलिस हरकत में आई और शहरभर में दुकानों, गोदामों और संदिग्ध ठिकानों पर सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। पुलिस अब तक करीब छह मामलों में एफआईआर दर्ज कर चुकी है।


    अयोध्यानगर, पिपलानी और बिलखिरिया थाना क्षेत्र से चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपितों ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि वे उज्जैन और आसपास के बड़े पतंग बाजारों से चाइनीज मांझा लाकर भोपाल में खपाते हैं। यानी सप्लाई चेन अब पुलिस के रडार पर है। यह साफ हो गया है कि सिर्फ भोपाल ही नहीं, बल्कि आसपास के शहरों से जुड़ा एक पूरा नेटवर्क सक्रिय है।

    पुलिस ने बदली रणनीति: सप्लाई चेन तोड़ने की तैयारी

    पुलिस अब केवल फुटकर विक्रेताओं पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहती। तय हुआ है कि सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अंतर-जिला समन्वय किया जाएगा। उज्जैन, इंदौर और अन्य शहरों की पुलिस से संपर्क कर संयुक्त कार्रवाई की तैयारी है। इसके साथ ही ऑनलाइन बिक्री और इंटरनेट मीडिया के जरिए होने वाली डीलिंग पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस मांझा बेचने वालों को पकड़ने की योजना पर काम कर रही है। साथ ही स्कूलों, कालोनियों और बाजारों में अभियान चलाकर गुप्त सूत्रों के जरिए आरोपितों को पकड़ रही है।

    सीधी बात: हरिनारायणचारी मिश्र, आयुक्त भोपाल पुलिस

    सवाल 1: प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा बिक कैसे रहा है?

    जवाब: प्रतिबंध लागू है, लेकिन कुछ लोग लालच में चोरी-छिपे इसकी बिक्री कर रहे हैं। हमने ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

    सवाल 2: क्या सिर्फ दुकानदारों पर कार्रवाई होगी या सप्लायर भी निशाने पर हैं?

    जवाब: अब हमारा फोकस सप्लाई चेन पर है। जो लोग दूसरे शहरों से मांझा ला रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

    सवाल 3: क्या इसमें संगठित गिरोह शामिल हैं?

    जवाब: शुरुआती जांच में नेटवर्क के संकेत मिले हैं। जांच आगे बढ़ने पर और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

    सवाल 4: आम लोग पुलिस की मदद कैसे कर सकते हैं?

    जवाब: अगर कहीं भी चाइनीज मांझा बिकता या इस्तेमाल होता दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

    संदेश साफ: अब बख्शा नहीं जाएगा

    भोपाल पुलिस का संदेश साफ है, चाइनीज मांझा सिर्फ गैरकानूनी नहीं, जानलेवा अपराध है। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी। अगर समय रहते इस खून के धागे पर पूरी तरह लगाम नहीं लगी, तो यह त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल सकता है।

