न्यू मार्केट अग्निकांड के बाद जागी नगर सरकार, 11 घंटे चली कार्रवाई में 4 ट्रक सामान जब्त, हटाई गईं अवैध रेहड़ियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। न्यू मार्केट में गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे छोले भटूरे की दुकान में भट्टी से अचानक आग लग गई थी। इस दौरान न्यू मार्केट में अतिक्रमण और अवैध रेहड़ियों की वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को घटना स्थल तक पहुंचने में करीब आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया था, जिससे आग चार दुकानों में फैल गई। इसके अलावा कई रेहड़ी वालों का सामान भी जल गया था।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू इस घटना के बाद नवदुनिया ने पड़ताल कर न्यू मार्केट के अतिक्रमण के मुद्दे को शनिवार के अंक में प्रमुखता से उठाते हुए ''न्यू मार्केट में 500 से ज्यादा दुकानें, लेकिन दमकल के रास्तों पर अतिक्रमण का रोड़ा'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। नवदुनिया में समाचार होने के बाद नगर निगम का अमला हरकत में आया और सुबह 10 बजे से ही न्यू मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जो रात करीब नौ बजे तक चली।

करीब 11 घंटे की कार्रवाई के दौरान निगम के अमले ने न्यू मार्केट स्थित हनुमान मंदिर के सामने रेहड़ी नहीं लगने दी। वहीं, दुकानों के बाहर जमा अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान चार ट्रक सामान भी जब्त कर लिया। साथ ही समझाइश के बाद भी नहीं मानने पर दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 13 हजार रुपये का चालान वसूला। पहले समझाइश, फिर शुरू हुई कार्रवाई नगर निगम की टीमों ने शुक्रवार को दुकानदारों को समझाइश देकर दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया था। इसके बाद शनिवार सुबह से ही अमला दोबारा कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंच गया। दिनभर चली कार्रवाई में दुकानों के बाहर जमा सामान हटाया गया और रास्तों में बाधा बन रहे सामान को जब्त किया गया। निगम की टीम ने बाजार में आवागमन सुचारु रखने और आपात स्थिति में दमकल वाहनों के पहुंचने का रास्ता साफ रखने पर जोर दिया।