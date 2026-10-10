इंदौर में लकड़ी के अवैध परिवहन पर सख्ती, अब रोज बदलेगी वन अधिकारियों की ड्यूटी, तस्करों पर रहेगी पैनी नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लकड़ियों के अवैध परिवहन को लेकर इंदौर वनमंडल में राज्य स्तरीय उड़नदस्ते की कार्रवाई होने के बाद सख्ती बढ़ा दी। अब लकड़ी मंडियों पर नजर रखने के लिए सीसीएफ और डीएफओ उड़नदस्ते को दोबारा सक्रिय कर दिया है, लेकिन इस बार निगरानी के तरीके में बदलाव किया है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने जिले की सीमाओं पर रात में गश्त करने वाले अधिकारियों की ड्यूटी प्रतिदिन बदली जाएगी। चेकिंग चौकियों पर भी रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती होगी। इसके लिए सभी रेंज से ड्यूटी चार्ट मांगा गया है। उड़नदस्ते के सदस्यों को कार्रवाई के दौरान बॉडी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, गश्त के लिए निजी वाहनों के बजाय सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा।