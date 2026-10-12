यात्रीगण ध्यान दें! दिल्ली में CJP प्रदर्शन का रेल यात्रियों पर भारी असर; तीसरे दिन भी घंटों लेट पहुंची शताब्दी और पंजाब मेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिल्ली के जंतर-मंतर में 10 अक्टूबर को हुए सीजेपी प्रदर्शन का असर रेल यातायात पर 11 अक्टूबर को भी दिखाई दिया। 9 और 10 अक्टूबर को परेशान हुए यात्रियों को रविवार को भी राहत नहीं मिली। दिल्ली से भोपाल आने वाली और भोपाल होकर गुजरने वाली एक्सप्रेस के साथ प्रीमियम ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। यात्रियों को हुई परेशानी ट्रेनों की देरी से उन यात्रियों को परेशानी हुई, जिन्हें तय समय पर भोपाल या रास्ते के अन्य स्टेशनों पर पहुंचना था। नौकरीपेशा लोगों, जरूरी काम से यात्रा करने वालों और आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों का समय प्रभावित हुआ।

रेलवे के लिए जरूरी है कि यात्रियों को देरी की सही जानकारी समय पर मिले और परिचालन सामान्य करने के प्रयास किए जाएं, ताकि यात्रियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।