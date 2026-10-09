भोपाल के बैरागढ़ में हादसा: देर रात 2:30 बजे मोबाइल पर बात कर रही थी 12वीं की छात्रा, 3rd फ्लोर से गिरकर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बैरागढ़ थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात तीसरी मंजिल से गिरने से 12वीं की छात्रा की मौत हो गई। छात्रा मोबाइल पर बात कर रही थी। शंका है कि बाउंड्री के पास उसका संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर गई। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

अस्पताल में तोड़ा दम बैरागढ़ पुलिस के अनुसार कैलाश नगर निवासी चेतना शर्मा (19) पुत्री दिनेश शर्मा 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। रात करीब ढाई बजे वह घर की तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई। आवाज सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।