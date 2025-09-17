Bhopal: दुपट्टे का फंदा बनाकर पांचवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन क्षेत्र में पांचवीं कक्षा की छात्रा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर घर में आत्महत्या कर ली। 12 वर्षीय छात्रा सोमवार दोपहर को तिमाही परीक्षा देकर घर लौटी थी। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ खेलकर वापस घर आई। इसी दौरान उसने टीनशेड के नीचे लकड़ी की बल्ली से दुपट्टा बांधकर गले में फंदा डाल लिया।
सुसाइड नोट नहीं
शाम छह बजे उसका बड़ा भाई घर पहुंचा तो अंकिता को फंदे पर झूलता पाया। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।
अशोकागार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल ने बताया कि गौतम अघोड़े अपने परिवार के साथ गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित आदर्श कालोनी में रहते हैं। गौतम फैक्ट्री में काम करता है, जबकि उसकी पत्नी एक बंगले में खाना बनाने का काम करती है। उनकी 12 वर्षीय बेटी अंकिता अघोड़े बोनीफाय स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी और फिलहाल उसकी तिमाही परीक्षा चल रही थी।
सोमवार दोपहर वह परीक्षा देकर घर लौटी थी। माता-पिता और बड़ा भाई उस समय काम पर थे। शाम को अंकिता अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेली और फिर घर लौट आई। कुछ देर बाद जब उसका भाई घर पहुंचा तो उसने अंकिता को लकड़ी की बल्ली से दुपट्टे के फंदे पर झूलता पाया।
जांच शुरू
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल छात्रा के स्वजन के बयान दर्ज नहीं हो सके हैं।
