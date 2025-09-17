Bhopal: दुपट्टे का फंदा बनाकर पांचवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन क्षेत्र में पांचवीं कक्षा की छात्रा ने दुपट्टे का फंदा बनाकर घर में आत्महत्या कर ली। 12 वर्षीय छात्रा सोमवार दोपहर को तिमाही परीक्षा देकर घर लौटी थी। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ खेलकर वापस घर आई। इसी दौरान उसने टीनशेड के नीचे लकड़ी की बल्ली से दुपट्टा बांधकर गले में फंदा डाल लिया।

सुसाइड नोट नहीं शाम छह बजे उसका बड़ा भाई घर पहुंचा तो अंकिता को फंदे पर झूलता पाया। शोर मचाने पर पड़ोसी इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिसके चलते खुदकुशी का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।