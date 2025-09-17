MP News: महू में मदरसे के बच्चों से पूछताछ पर मुस्लिम और हिंदू समाज में विवाद, थाने पर दोनों पक्ष आमने-सामने

मेरी खबरें
    By Harshal Gehlot
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 03:45:11 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 03:45:11 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, महू (इंदौर)। महु तहसील के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाहर से आए मदरसे के बच्चों से पूछताछ करने के मामले में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग आमने-सामने हो गए। इस दौरान वाद-विवाद के साथ झड़प भी हुई। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। नारेबाजी के चलते माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की गई है।

    जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे बाहर से मदरसे के बच्चे मोतीमहल क्षेत्र निवासी अब्दुल माजिद के घर कुरानखानी के लिए आए थे। लोडिंग रिक्शा में करीब 20 से 22 बच्चे सवार थे। बच्चों और अन्य लोगों को देख स्थानीय लोगों ने उनसे नाम-पता पूछते हुए आधार कार्ड मांगा। तभी मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और पूछताछ का कारण पूछा। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और वाद-विवाद शुरू हो गया, जिसमें झड़प भी हुई।

    दोनों पक्षों को थाने बुलाया

    सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला शांत कराने के लिए दोनों पक्षों को थाने बुलाया। थाने पर दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मुस्लिम समाज की ओर से शहर काजी मोहम्मद जाबिर भी मौके पर पहुंचे। माहौल बिगड़ता देख एसडीओपी ललित सिकरवार, महू थाना प्रभारी राहुल शर्मा, किशनगंज थाना प्रभारी कुलदीप खत्री, सिमरोल थाना प्रभारी अमित कुमार और मानपुर थान प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर सहित पुलिस भी तैनात हो गई।

    ग्रामीण एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि मदरसे से आए बच्चों को देखकर कुछ लोगों ने उनसे पूछताछ की, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद और झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।

