MP News: महू में मदरसे के बच्चों से पूछताछ पर मुस्लिम और हिंदू समाज में विवाद, थाने पर दोनों पक्ष आमने-सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू (इंदौर)। महु तहसील के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर बाहर से आए मदरसे के बच्चों से पूछताछ करने के मामले में मुस्लिम और हिंदू समाज के लोग आमने-सामने हो गए। इस दौरान वाद-विवाद के साथ झड़प भी हुई। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। नारेबाजी के चलते माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामला शांत कराया। दोनों ओर से एफआईआर दर्ज की गई है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12.30 बजे बाहर से मदरसे के बच्चे मोतीमहल क्षेत्र निवासी अब्दुल माजिद के घर कुरानखानी के लिए आए थे। लोडिंग रिक्शा में करीब 20 से 22 बच्चे सवार थे। बच्चों और अन्य लोगों को देख स्थानीय लोगों ने उनसे नाम-पता पूछते हुए आधार कार्ड मांगा। तभी मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और पूछताछ का कारण पूछा। देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और वाद-विवाद शुरू हो गया, जिसमें झड़प भी हुई।