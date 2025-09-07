Bhopal: फेल होने के डर से छठवीं की छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग से लगाई छलांग, हाथ-पैर टूटे, हालत खतरे से बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार सुबह फेल होने के डर से छठवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे में उसके हाथ-पैर टूट गए, हालांकि सिर में चोट न लगने से उसकी जान बच गई। छात्रा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

पिछले साल हुई थी फेल, परीक्षा से पहले उठाया कदम जानकारी के मुताबिक, छात्रा पिछले वर्ष छठवीं कक्षा में फेल हो गई थी। इस बार वह दोबारा उसी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को उसकी कंप्यूटर विषय की परीक्षा थी। वह सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंची और क्लास जाने से पहले अचानक बालकनी से नीचे कूद गई। करीब 11 फीट नीचे गार्डन के पास पेवर ब्लॉक पर गिरने से उसके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गए। घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बताई जा रही है।