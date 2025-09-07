Bhopal: फेल होने के डर से छठवीं की छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग से लगाई छलांग, हाथ-पैर टूटे, हालत खतरे से बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भेल स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार सुबह फेल होने के डर से छठवीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे में उसके हाथ-पैर टूट गए, हालांकि सिर में चोट न लगने से उसकी जान बच गई। छात्रा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।
पिछले साल हुई थी फेल, परीक्षा से पहले उठाया कदम
जानकारी के मुताबिक, छात्रा पिछले वर्ष छठवीं कक्षा में फेल हो गई थी। इस बार वह दोबारा उसी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। शनिवार को उसकी कंप्यूटर विषय की परीक्षा थी। वह सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंची और क्लास जाने से पहले अचानक बालकनी से नीचे कूद गई। करीब 11 फीट नीचे गार्डन के पास पेवर ब्लॉक पर गिरने से उसके हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गए। घटना स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बताई जा रही है।
स्कूल स्टाफ ने पहुंचाया अस्पताल
घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर गोविंदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।
अवसाद और तनाव में थी छात्रा
थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह पिछले साल फेल होने के बाद से ही अवसाद में थी। इस बार परीक्षा की तैयारी अधूरी थी, इसलिए वह तनाव में थी और खुदकुशी का प्रयास किया। फिलहाल उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है।
परिवार की स्थिति
घायल छात्रा पांच बहनों में सबसे छोटी है। उसकी दो बहनें एलएलबी कर रही हैं, जबकि एक 8वीं और दूसरी 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। मां इन दिनों चेन्नई गई हुई हैं। पिता और दादी दोनों कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में ही कार्यरत हैं।
इसे भी पढ़ें- Indore: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश... जाली काटकर भीतर घुसे