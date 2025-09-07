Indore: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश... जाली काटकर भीतर घुसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के बिजलपुर इलाके में शुक्रवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में चोरी का प्रयास किया। बदमाश करीब ढाई घंटे तक इलाके में सक्रिय रहे और पटवारी के घर के अलावा नगर पंचायत अधिकारी, बिजली कंपनी इंजीनियर और एक कारोबारी के घर को भी निशाना बनाया।

पटवारी के ऑफिस में की तलाशी घटना रात करीब 2:15 बजे की है। बदमाश टामी और कटर लेकर पहुंचे और पटवारी के घर की जाली काटकर भीतर घुस गए। परिसर में बने पटवारी के कार्यालय में उन्होंने घुसकर दराज और लाकर खंगाले। हालांकि, उन्हें कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा। यहां तक कि ऑफिस में रखा फोन और एटीएम कार्ड भी नहीं उठाया।