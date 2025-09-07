Indore: कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में घुसे नकाबपोश बदमाश... जाली काटकर भीतर घुसे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के बिजलपुर इलाके में शुक्रवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर में चोरी का प्रयास किया। बदमाश करीब ढाई घंटे तक इलाके में सक्रिय रहे और पटवारी के घर के अलावा नगर पंचायत अधिकारी, बिजली कंपनी इंजीनियर और एक कारोबारी के घर को भी निशाना बनाया।
पटवारी के ऑफिस में की तलाशी
घटना रात करीब 2:15 बजे की है। बदमाश टामी और कटर लेकर पहुंचे और पटवारी के घर की जाली काटकर भीतर घुस गए। परिसर में बने पटवारी के कार्यालय में उन्होंने घुसकर दराज और लाकर खंगाले। हालांकि, उन्हें कोई कीमती सामान हाथ नहीं लगा। यहां तक कि ऑफिस में रखा फोन और एटीएम कार्ड भी नहीं उठाया।
अन्य घरों में भी की सेंधमारी
कीमती सामान न मिलने पर बदमाश नजदीकी घरों में घुसे। इनमें नगर पंचायत (पुनासा) के सीएमओ राजकुमार ठाकुर, बिजली कंपनी के इंजीनियर नरेंद्र दुबे और कारोबारी संकेत आर्य का घर शामिल है। बदमाश आधे घंटे तक घरों में रहे, लेकिन अचानक संकेत आर्य के जाग जाने और ललकारने पर हड़बड़ाकर फरार हो गए।
सीसीटीवी फुटेज में पांच नकाबपोश कैद
पटवारी के पीए अमित शर्मा के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में पांच बदमाश दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में टामी और औजार थे। पुलिस का कहना है कि वारदात बाग-टांडा गिरोह की हो सकती है। मौके पर फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्ते भी जांच के लिए बुलाए गए।
डोल ग्यारस का सन्नाटा बना बदमाशों के लिए मौका
घटना के वक्त डोल ग्यारस का त्यौहार चल रहा था। तीन दिन की चहल-पहल के बाद इलाके में सन्नाटा था। गार्ड और कर्मचारी भी छुट्टी पर थे, जिससे बदमाशों को मौका मिल गया। सुबह ऑफिस खोले जाने पर चोरी का प्रयास सामने आया।
लगातार वारदातों से सक्रिय गिरोह का शक
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह पिछले डेढ़ महीने से सक्रिय है। इससे पहले लसूड़िया, बाणगंगा, खुड़ैल और सिमरोल इलाके में भी नकाबपोश बदमाशों ने चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम दिया। खुड़ैल थाना क्षेत्र में तो जस्टिस रमेश गर्ग के घर को भी निशाना बनाया गया था।
