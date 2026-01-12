स्वच्छ जल अभियान : 1,176 जल रिसाव की मरम्मत, 7,619 जल नमूनों की जांच, 284 शिकायतों का किया समाधान

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 09:42:16 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 09:50:45 AM (IST)
    पानी से संबंधित सभी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है।

    1. नगरीय प्रशासन विकास आयुक्त ने निकायों को दिए निर्देश
    2. शिकायतों का समाधान समय पर करें, लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी
    3. नागरिकों से अपील जल व सीवर संबंधी समस्याओं की दें सूचना

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर में दूषित पेयजल के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान के अंतर्गत जल सुरक्षा, जल संरक्षण तथा जल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जल से संबंधित 293 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 284 शिकायतों का समाधान किया गया है।

    सीवर लाइन लीकेज, मैनहोल ओवरफ्लो आदि से संबंधित कुल प्राप्त 285 शिकायतों में से 134 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि स्वच्छ जल अभियान के तहत 11 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 1,176 जल रिसाव (लीकेज) की मरम्मत की गई तो 7,619 जल नमूनों की जांच की जा चुकी है।


    अभियान के तहत जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र, अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। जल परीक्षण के लिए 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। 684 ओएचटी, जीएसआर, सम्प की सफाई कर उन पर आयल पेंटिंग द्वारा सफाई की तिथि एवं अगली प्रस्तावित सफाई की तिथि अंकित की गई है। 1,650 छोटे मरम्मत कार्य (माइनर रिपेयर) पूर्ण किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंगलवार को जल सुनवाई भी की जाएगी।

    नगारिकों से अपील : जल व सीवर संबंधी समस्याओं की दें सूचना, समय पर होगी प्रभावी कार्रवाई

    आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगर निगमों एवं शहरी निकायों को निर्देश दिए हैं कि शेष लंबित शिकायतों का तत्काल, गुणवत्ता-पूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल की गुणवत्ता और सीवर व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी तथा फील्ड अमला निरंतर निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई की स्थिति में रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की भी है कि किसी भी जल अथवा सीवर संबंधी समस्या की सूचना निर्धारित माध्यमों से अवश्य दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

