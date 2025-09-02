भोपाल में शातिर महिला चोर ने नौकरानी बन बिल्डर के घर से चुराया साढ़े छह लाख का सामान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमला नगर स्थित रिवेयरा टाउन में रहने वाले एक बिल्डर के घर से शातिर महिला चोर ने नौकरानी बनकर 30 हजार रुपये और सवा छह लाख कीमत के जेवरात चुरा लिए, रोजाना घर में चोरी से परेशान पीड़ित परिवार ने सीसीटीवी लगाए तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस चोरी से पर्दा उठा तो शातिर महिला ने फिनायल पीकर जान देने का नाटक भी कर दिया। बाद में पुलिस ने उस पर एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
कमला नगर टीआई निरूपा पांडेय ने बताया कि रिवेयरा टाउन में रहने वाले एसआर प्रेमचंदानी बिल्डर है, जून 2025 में अपने यहां पंचशील नगर निवासी महिला नौकरानी संगीता को घर में साफ-सफाई के लिए नौकरी पर रखा था। उसके रखने के बाद किसी दिन नकदी और जेवरात गायब होने लगे थे। इसके चलते उन्होंने नौकरानी पर शंका हुई तो उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवाए दिए और रोजाना उस पर निगरानी रखने लगे।उन्होंने एक सितंबर को सीसीटीवी में देखा कि नौकरानी उनके घर के बेडरूम की अलमारियां को खोलकर चेक कर रही है। इस पर उन्होंने नौकरानी से पूछताछ की।
महिला नौकरानी संगीता इतनी शातिर है कि जैसे ही उससे पूछताछ हुई और पुलिस को सूचना दी गई थी तो उसने जान देने का नाटक शुरू कर दिया और एक शीशी में फिनायल बताने के बाद उसने पी लिया। जैसे ही पुलिस पहुंची तो उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे स्वस्थ बताया। बाद में जब उससे पूछताछ की तो उसने चोरी करने की बात कबूल कर ली।
पुलिस ने जब महिला की अपराध कुंडली को खंगाला तो उस पर 2022 में इसी तरह से घर में चोरी की अपराध दर्ज मिला। उसने पुलिस को यह भी बताया कि अन्य घरों में चोरी करते पकड़ी जाती तो इस तरह से जान देने का नाटक कर मामले को दबा दिया जाता था। अब पुलिस उन लोगों की जानकारी जुटा रही है, जिनके घरों में आरोपित नौकरानी काम कर चुकी है। अगर कोई शिकायत करता है कि उस पर अन्य एफआइआर दर्ज हो सकती है।
