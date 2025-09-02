MP के दो राजघरानों का वैवाहिक विवाद सुलझा, 2.25 करोड़ रुपये में हुआ समझौता, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सिंधिया राजघराने से जुड़े सरदार आंग्रे की पौत्री कात्यायनी आंग्रे और इंदौर राजघराने से संबंध रखने वाले अर्जुन काक के बीच सात साल से चला आ रहा विवाह विवाद समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त को दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक को मंजूरी दे दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि अर्जुन काक 30 नवंबर 2025 तक कात्यायनी को 2.25 करोड़ रुपये देंगे।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? इसमें से एक करोड़ रुपये का ड्राफ्ट 25 अगस्त को ही सौंपा जा चुका है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्जुन, आंग्रे परिवार से मिले सभी उपहार लौटाएंगे, जबकि अर्जुन की ओर से दिए गए उपहार कात्यायनी अपने पास रखेंगी। इसके बाद दोनों के बीच किसी भी तरह का संबंध शेष नहीं रहेगा। कात्यायनी आंग्रे, सरदार आंग्रे के पुत्र तुलाजीराव आंग्रे की पुत्री हैं। उनकी शादी 18 अप्रैल 2018 को ऋषिकेश (उत्तराखंड) में इंदौर निवासी अर्जुन काक से हुई थी। अर्जुन के पिता अनिल काक सेवानिवृत्त कर्नल और मां मंगेश काक इंदौर राजघराने से जुड़ी हैं।