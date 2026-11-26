राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अलग-अलग मुलाकात की। सीतारमण से चर्चा में उन्होंने प्रदेश के वित्तीय हितों, विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता और लंबित वित्तीय मामलों को उठाया।

साथ ही विकास प्राथमिकताओं और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का विषय रखा।

एनबीसीसी से शहरी विकास पर चर्चा