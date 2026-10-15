'सुशासन और प्रशासनिक सुधार में युवाओं की एंट्री: MP में सीएम फेलो संभालेंगे मोर्चा, CM मोहन बोले- 'कमियां पहचानकर सुधार के सुझाव दें'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । प्रदेश के 55 जिलों से चयनित सीएम फेलोज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यांकन करेंगे। वे योजनाओं में कमियां पहचानकर सुधार के सुझाव देंगे, ताकि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंच सके।

युवाओं की भूमिका केवल नौकरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रदेश के विकास और सुशासन में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फार डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चयनित सीएम फेलोज के पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ अवसर पर कही। योजनाओं का बारीकी से आकलन करें -सीएम इस अवसर पर ग्लोबल विलेज फाउंडेशन और सुशासन संस्थान के बीच समझौता भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम फेलोज जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और उनमें जनभागीदारी का बारीकी से आकलन करें। उनके सुझाव प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए उपयोगी साबित होने चाहिए।