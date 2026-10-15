सीहोर में 5 दिन के धरने के बाद आदिवासी आज करेंगे भोपाल कूच, CM आवास तक पैदल मार्च

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर । बुदनी क्षेत्र के कोसमी में वन विकास निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जद में आए आदिवासी परिवार बुधवार को भी धरने पर बैठे रहे। संभाग आयुक्त और कलेक्टर ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वे धरना खत्म करने का तैयार नहीं।

प्रभावित परिवारों ने गुरुवार को भोपाल कूच की घोषणा की है। उनका कहना है कि वे पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री निवास तक जाएंगे जहां वे अपनी बात रखेंगे। बेनतीजा रही बातचीत संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा व कलेक्टर बालागुरू के. बुधवार को कोसमी के पंचायत भवन पहुंचे। धरने पर संदेश भेजा गया, लेकिन प्रभावित परिवारों ने पंचायत में जाने से इन्कार करते हुए कहा कि जिसे बात करनी है वह धरना स्थल पर आए।

एसडीएम और थाना प्रभारी की समझाइश के बाद दो लोग ग्राम पंचायत पहुंचे और आयुक्त और कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। कई दौर की चर्चा के बाद भी वे लोग धरने से हटने को तैयार नहीं हुए। दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर परिवारों और अन्य लोगों से चर्चा की गई है। सभी पक्षों के तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि प्रभावित परिवारों के पास रहने के लिए दूसरी जगह उपलब्ध है या वे इसी जमीन पर निर्भर हैं। वन विभाग ने हाटाया था अतिक्रमण बता दें कि 11 अक्टूबर को वन विकास निगम ने कोसमी गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस दौरान नौ झोपड़ियां टूटीं, खेतों में लगी मक्का और अरहर की फसल नष्ट कर दी गई और पेयजल और सिंचाई के स्रोत कुएं को मिट्टी से पाट दिया गया।