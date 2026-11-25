राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कई नवाचार और सफल कार्यक्रम किए गए हैं। इनमें भारत सरकार का सहयोग भी लें। इसके लिए दिल्ली जाकर अधिकारियों से संवाद करें। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों के साथ बैठक में कही।

उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति के अलावा अन्य विभागों के भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में संपन्न कार्यों सहित जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं और प्राथमिक विषयों पर नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठक के संबंध में तैयारियों की जानकारी ली गई।

विकास कार्यों की समीक्षा की



