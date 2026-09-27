SIR पर सियासी घमासान: राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल; सीएम मोहन बोले- आत्ममूल्यांकन करें और मांगें माफी'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर) को लेकर मध्यप्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता कर कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दावे-आपत्तियां बुलाना और मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है।

खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर में विशेष पुनरीक्षण के तहत दावे-आपत्तियां बुलाने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों और बयानों की वह आलोचना करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने और उसे भ्रमित करने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ खड़ी है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में आंदोलन का ऐलान भी किया है और 28 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के घेराव की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी एसआईआर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष की भी है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से अपने बयानों को लेकर माफी मांगने की बात कही।

आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सवाल उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और लोकसभा जैसी संस्थाओं से मजबूत होता है।

उन्होंने राहुल गांधी से आत्ममूल्यांकन करने और इस्तीफा देने की मांग भी की। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए।

उज्जैन में पैतृक घर हटाने पर बोले सीएम- विकास के लिए जरूरी

उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ीकरण की जद में आए अपने पैतृक मकान को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और सिंहस्थ को देखते हुए विकास कार्य जरूरी हैं। सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई में मुख्यमंत्री का पैतृक मकान भी शामिल है और उन्होंने स्वयं मकान का हिस्सा हटाने की प्रक्रिया शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वही मकान है, जहां उनका बचपन बीता और परिवार के कई आयोजन हुए। उन्होंने कहा कि भावनात्मक जुड़ाव होने के बावजूद प्रदेश के मुखिया के रूप में विकास कार्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। उनके अनुसार उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण और विकास के लिए कई निर्माण हटाए जा रहे हैं।