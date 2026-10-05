एमपी में 1 लाख पदों पर होगी नई भर्ती! भोपाल में सीएम मोहन यादव ने युवाओं को दी बड़ी खुशखबरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में रोजगार को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 85,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है और अगले साल 1 लाख नए पदों पर भर्ती करने जा रही है।

हमारी सरकार अब तक 85,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है और अगले साल 1 लाख नए पदों पर भर्ती करने जा रही है... https://t.co/l4WWuFugmE — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 5, 2026 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल के रवींद्र भवन में 'किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग' के पदोन्नत शासकीय सेवकों द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।