छात्रों से सीएम मोहन यादव ने पूछा सवाल- क्या पाकिस्तान भारत में बम फोड़ने आ सकता है? स्टूडेंट्स का रिएक्शन वायरल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ओरिएंटल कालेज में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ युवा संवाद-2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को विद्यार्थियों से संवाद करते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान भारत में बम फोड़ने आ सकता है? इस बीच विद्यार्थियों ने जवाब दिया- नहीं।

इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार तालियां बजाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र, मतदान प्रक्रिया और देश के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान विद्यार्थियों ने हनुमान चालीसा की सांगीतिक प्रस्तुति भी दी।