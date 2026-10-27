भोपाल ISBT में बस अग्निकांड के बाद जागा नगर निगम, ISBT से हटेंगी गैर-संचालित बसें, वसूला जाएगा किराया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) को कई बस संचालकों द्वारा पार्किंग और गैरेज की इस्तेमाल किया ज रहा है। बस स्टैंड परिसर में खड़ी आठ बसों में आग लगने की घटना के बाद अब नगर निगम ने लंबे समय से परिसर में खड़ी गैर-संचालित बसों को हटाने की तैयारी कर ली है। इनके संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और जुलाई से अब तक का किराया भी वसूला जाएगा।

आइएसबीटी परिसर में एक समय में 84 बसों की जगह दरअसल, आइएसबीटी परिसर में एक समय में 84 बसों की जगह है, लेकिन यहां बसों को सिर्फ यात्रियों को उतारने और बैठाने के साथ सीमित समय तक रुकने की अनुमति है। इसके बावजूद कई बसें परिसर में कई दिन से स्थायी रूप से खड़ी की जा रही हैं और उनकी मरम्मत भी यहीं होती रहती है। मंगलवार को निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आइएसबीटी का निरीक्षण कर बसों के संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली।

संबंधित संचालकों को नोटिस दिए जाएंगे निगमायुक्त ने कहा कि बसों को सवारी बैठाने एवं उतारने के दौरान रुकने दिया जाए। हम आइएसबीटी को पार्किंग स्थल अथवा गैरेज नहीं बनने दे सकते। निगम अधिकारियों के अनुसार, कुछ बसें लंबे समय से परिसर में खड़ी हैं और उनका संचालन नहीं हो रहा है। ऐसी बसों को हटाने के लिए संबंधित संचालकों को नोटिस दिए जाएंगे। नियमित रूप से चलने वाली बसों को यात्रियों को उतारने और बैठाने के लिए निर्धारित समय तक ही परिसर में रुकने की अनुमति होगी। चार बसें जुलाई से खड़ी, किराया वसूली के निर्देश निरीक्षण के दौरान चार बसों के लंबे समय से बस स्टैंड परिसर में ही खड़े होने की जानकारी सामने आई। निगम अधिकारियों ने बताया कि एमपी-04-पी-0297, एमपी-04-ए-3753, एमपी-04-एई-3073 और एमपी-04-ईए-4345 जुलाई माह से आइएसबीटी परिसर में खड़ी हुई हैं। अब नगर निगम इन बसों को परिसर में खड़ा रखने पर जुलाई से अभी तक का किराया वसूलने और इन्हें हटाने की तैयारी में है। वर्मा ट्रेवल्स के मैनेजर से भी इस संबंध में चर्चा की गई। निगम ने आइएसबीटी से संचालित अन्य ट्रेवल्स एजेंसियों के संचालकों के साथ बैठक करने की बात कही है।