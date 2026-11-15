'भारत की योग परंपरा को हर घर तक पहुंचाना हमारा संकल्प...' बेंगलुरु में बोले सीएम डॉ. मोहन यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि योग विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बन चुका है। इसने दुनिया को शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास एवं आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया है। योग सदियों से भारतीय जीवन पद्धति का आधार और अभिन्न अंग रहा है। भारत की योग परंपरा को विश्व के हर घर तक पहुंचाना हमारा संकल्प होना चाहिए।

वे शनिवार को स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

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