एमपी के सुदूर गांवों में दूर होगी परिवहन की समस्या, आदिवासी अंचलों में चलेगी 'मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा'

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के जनजातीय अंचलों में भी 'मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा' शुरू करने की घोषणा की है, ताकि सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वालों को परिवहन में असुविधा न होने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने महज 25 वर्ष के जीवन में स्वदेश, स्वधर्म, स्वाभिमान और सामाजिक अनुशासन का जो संदेश दिया, वह सदियों तक देश को प्रेरित करता रहेगा। उनका अमर बलिदान राष्ट्र के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

यह बात मुख्यमंत्री ने शनिवार को जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में जनजातीय गौरव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कही। उन्होंने कहा कि संस्कृति से बड़ी कोई विरासत और स्वाभिमान से बड़ा कोई गौरव नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर जनजातीय समाज को अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित होने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मानस भवन में आयोजित अन्य समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश में दूसरा स्थान हासिल करने वाले जबलपुर के सफाई मित्रों को प्रशस्ति पत्र और सुरक्षा किट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री संपतिया उइके उपस्थित रहे।