    CM मोहन यादव ने इस राज्य के पूर्व सीएम को बताया कलंकी, कहा- 'डूब मरना चाहिए'

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कलंकी बताया है। सोमवार को सीएम हाउस में आयोजित वैदिक घड़ी के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने की जिद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:34:16 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:34:16 PM (IST)
    HighLights

    1. वैदिक घड़ी के अनावरण समारोह में बोल रहे थे।
    2. जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने की जिद पर निशाना।
    3. केजरीवाल पर मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी से चलाने का आरोप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कलंकी बताया है। सोमवार को सीएम हाउस में आयोजित वैदिक घड़ी के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहने की जिद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केजरीवाल कलंकी है, उसे ध्वस्त करने का काम पीएम मोदी ने किया।

    'मुख्यमंत्री ने ऐसी बेशर्मी नहीं दिखाई'

    उन्होंने कहा कि 30 दिन से ज्यादा समय जेल में बंद रहने पर कोई भी संवैधानिक पद छोड़ने का नियम होने के बावजूद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का पद बेशर्मी से चलाया था। लालू, राबड़ी से लेकर शिबू सोरेन तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसी बेशर्मी नहीं दिखाई। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने सीएम का पद छोड़ दिया। अगर अपने कर्मों के कारण जेल जाते हो और बाद में कहते हो कि कानून में कहां लिखा है कि इस्तीफा देना चाहिए।

    'ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए'

    सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जैसा इतना पवित्र पद, जिसे डीजी से लेकर पूरा राज्य सलाम करता है और आप उसी के बंदीखाने में पड़े हुए हो और फिर कहते हो कि कहां लिखा है। ऐसे आदमी को तो डूब मरना चाहिए। केजरीवाल तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे। जानें क्या-क्या कहते थे, झाड़ू लेकर आए थे, स्वच्छता लेकर आएंगे।

