मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ीं, शिवपुरी व सिंगरौली में शुरू होंगे प्रवेश

    मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ा दी गई हैं। दूसरे चरण में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। दरअसल, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शिवपुरी और सिंगरौली के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 100-100 सीटों की मंजूरी दे दी है।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:26:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 10:26:28 PM (IST)
    MP में एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ीं, शिवपुरी व सिंगरौली में शुरू होंगे प्रवेश
    MP में एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ीं

    HighLights

    1. 250 सीटें इस सत्र की काउंसलिंग में शामिल
    2. लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध लिंक का उपयोग
    3. काउंसलिंग की तिथियां जल्द जारी की जाएंगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ा दी गई हैं। दूसरे चरण में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। दरअसल, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शिवपुरी और सिंगरौली के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 100-100 सीटों की मंजूरी दे दी है। इनमें से 85-85 सीटें राज्य कोटे के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जोड़ी जाएंगी।

    250 सीटें इस सत्र की काउंसलिंग में शामिल

    इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 250 एमबीबीएस सीटें भी इस शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल होंगी। इस तरह कुल 450 सीटें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य संयुक्त काउंसलिंग (नीज यूजी 2025) में भाग लेने वाले छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।

    लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध लिंक का उपयोग

    खासतौर पर वे अभ्यर्थी जो पहले राउंड में मनचाहा विकल्प नहीं पा सके, वे दूसरे चरण में अपग्रेडेशन या कॉलेज बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार अपनी लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध लिंक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथियां मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा दो से तीन दिनों में जारी की जाएंगी।

    इसे भी पढ़ें... रतलाम में कई गांव पानी से घिरे, नीमच में 115 मिमी बारिश, नदी-नाले उफान पर, रास्ते बाधित

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.