MP में एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ीं, शिवपुरी व सिंगरौली में शुरू होंगे प्रवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ा दी गई हैं। दूसरे चरण में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। दरअसल, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शिवपुरी और सिंगरौली के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 100-100 सीटों की मंजूरी दे दी है। इनमें से 85-85 सीटें राज्य कोटे के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जोड़ी जाएंगी।

250 सीटें इस सत्र की काउंसलिंग में शामिल इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 250 एमबीबीएस सीटें भी इस शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल होंगी। इस तरह कुल 450 सीटें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य संयुक्त काउंसलिंग (नीज यूजी 2025) में भाग लेने वाले छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।