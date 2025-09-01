MP में एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ीं, शिवपुरी व सिंगरौली में शुरू होंगे प्रवेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए एमबीबीएस की 450 सीटें बढ़ा दी गई हैं। दूसरे चरण में इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। दरअसल, नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शिवपुरी और सिंगरौली के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 100-100 सीटों की मंजूरी दे दी है। इनमें से 85-85 सीटें राज्य कोटे के तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग में जोड़ी जाएंगी।
इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इंदौर स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की 250 एमबीबीएस सीटें भी इस शैक्षणिक सत्र की काउंसलिंग में शामिल होंगी। इस तरह कुल 450 सीटें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य संयुक्त काउंसलिंग (नीज यूजी 2025) में भाग लेने वाले छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।
खासतौर पर वे अभ्यर्थी जो पहले राउंड में मनचाहा विकल्प नहीं पा सके, वे दूसरे चरण में अपग्रेडेशन या कॉलेज बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार अपनी लॉग-इन आईडी पर उपलब्ध लिंक का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथियां मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा दो से तीन दिनों में जारी की जाएंगी।
इसे भी पढ़ें... रतलाम में कई गांव पानी से घिरे, नीमच में 115 मिमी बारिश, नदी-नाले उफान पर, रास्ते बाधित