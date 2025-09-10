सीएम मोहन यादव ने कोलकाता में किया रोड शो, निवेशकों को लुभाने के लिए गिनाईं मध्य प्रदेश की खूबियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल/कोलकाता। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 सितंबर को कोलकाता में निवेशकों से अहम चर्चा की। उन्होंने बंगाल के निवेशकों-उद्योगपतियों को बताया कि मध्यप्रदेश में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। वे चाहें तो बंगाल में बैठे-बैठे मध्यप्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं। सरकार आपके व्यापार-निवेश की चिंता करेगी।

सीएम डॉ. यादव ने उद्योगपतियों को बताया कि मध्यप्रदेश में हर तरह के व्यवसाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। उन्होंने 'मध्यप्रदेश में निवेश के अवसर इंटरैक्टिव सेशन' को संबोधित करते हुए निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की। कार्यक्रम को कई उद्योगपतियों ने भी संबोधित किया। उन्होंने मध्यप्रदेश में निवेश करने की इच्छा भी जताई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आधुनिक समय में कोलकाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 200 साल पहले बंगाल की माटी से कल्पना कर ली थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। यहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के दौर में सबसे कठिन परीक्षा पास कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया है। यह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि भी है, जिन्होंने देश की आजादी के साथ लड़ाई लड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की नींव रखी थी। उन्होंने संविधान में धारा 370 जोड़ने का सबसे पहले विरोध किया था। स्वर्ग के समान उपलब्धि वाले राज्य में धारा 370 के कारण 40 हजार से अधिक लोग मारे गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इस कलंक से मुक्ति दिलाई है।

उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी बड़ा मंच प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति के बगैर सूना है। ये बदलते दौर का भारत है, जो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बल पर नई राह बनाई है। देश ग्रीन एनर्जी सहित सभी सेक्टर में दुनिया में शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश सरकार ने निवेश केंद्रित 18 नई नीतियां लागू की हैं। शांति का टापू है मध्यप्रदेश सीएम डॉ. यादव ने कहा कि बंगाल के लोग हवा का रुख पहचानकर निवेश करते हैं। राज्य सरकार नई तकनीकों के साथ सुशासन और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दे रही है। देश सोने की चिड़िया बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत गरीब, किसान और उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के आगे भी लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। यहां कोई हड़ताल नहीं होती। आप मध्यप्रदेश में फैक्ट्री लगाएं, यहीं से बैठकर फैक्ट्री चलती रहेगी। प्रदेश मध्य में है तो सभी दिशाओं में कनेक्टिविटी बेहतर है। मध्यप्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। बंगाल होजरी का बगीचा है। मध्यप्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। प्रदेश में श्रेष्ठ गुणवत्ता का ऑर्गेनिक कॉटन उगाया जाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में गंगा सागर का किनारा भी है। भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर उतारकर सागर तक लेकर आए। मध्यप्रदेश की नदियां भी गंगा और यहां के सागर तक पहुंचती हैं। यह अद्भुत संगम है। प्रदेश में स्वदेशी और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदारी मेरे पास ही है। राज्य सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए संकल्पित है।

निवेशकों का संबोधन और वन-टू-वन मीटिंग श्याम मेटेलिक के सीएमडी-उपाध्यक्ष इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीवी अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश टैक्सटाइल, फॉर्मा, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी कंपनी भी माइनिंग सेक्टर में यहां कार्य कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में प्रदेश 20 हजार करोड़ निवेश प्राप्त कर चुका है, जिससे 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम मध्यप्रदेश में 4000 करोड़ का नया निवेश करेंगे। प्रताप ग्रुप के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने उद्योगों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्टर तैयार किया है। मध्य प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का प्रदेश नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ विकास का प्रदेश भी है। टैक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। पवन रुईया, रुईया ग्रुप के सीएमडी पवन रुईया ने कहा कि मध्यप्रदेश भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफोर्मेशन में अहम भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश मेक इन इंडिया को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस फ्रैंडली नीतियां लागू की गई हैं। रुईया ग्रुप मध्यप्रदेश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह सिर्फ निवेश नहीं बल्कि देश की विकास यात्रा में नई साझेदारी होगी।