    CM मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया MP आने का न्योता, जानें क्या है कारण

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात कर मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 04:35:15 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 04:35:15 PM (IST)
    CM मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया MP आने का न्योता, जानें क्या है कारण
    M मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया MP आने का न्योता

    HighLights

    1. पार्लियामेंट हाउस में हुई मुलाकात।
    2. मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ में उपस्थिति का आग्रह।
    3. किसान सम्मेलन में उपस्थित रहने का न्योता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात कर मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया।

    स्वदेशी का अभियान पूरे प्रदेश में

    मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया की प्रदेश में औद्योगिकरण का वातावरण चल रहा है इस दिशा में स्वदेशी का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य है की स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाए जाए। इसके लिए हम सबको अधिक काम करने की जरूरत है।

    30 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से औद्योगिकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरुप 30 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए जा चुके हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसी क्रम से राज्य सरकार काम करती रहेगी और निरंतर विकास की राह पर अग्रसर होती रहेगी।

