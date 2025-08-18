MP में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने 'हाथ' छोड़ थामा BJP का दामन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हर्रई/अमरवाड़ा। विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह की कार्यशैली एवं केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हर्रई विकासखंड के धनौरा क्षेत्र के अंडोल, चरुढ़ाना एवं आसपास के अनेक ग्रामों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजमहल हर्रई पंहुचकर विधायक शाह के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

भाजपा में शामिल हुए सैंकड़ों कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र का समग्र विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नेता और नीति विहीन कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को गुमराह कर कुर्सी हासिल करने की स्वार्थपूर्ण राजनीति की है। आज भाजपा से विधायक बनने के बाद विधायक शाह क्षेत्र के चंहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत हैं। अमरवाड़ा विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हुई सुविधाएं किसी से छुपी नहीं हैं।