MP में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने 'हाथ' छोड़ थामा BJP का दामन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हर्रई/अमरवाड़ा। विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह की कार्यशैली एवं केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हर्रई विकासखंड के धनौरा क्षेत्र के अंडोल, चरुढ़ाना एवं आसपास के अनेक ग्रामों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजमहल हर्रई पंहुचकर विधायक शाह के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।
भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि क्षेत्र का समग्र विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नेता और नीति विहीन कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को गुमराह कर कुर्सी हासिल करने की स्वार्थपूर्ण राजनीति की है। आज भाजपा से विधायक बनने के बाद विधायक शाह क्षेत्र के चंहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत हैं। अमरवाड़ा विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हुई सुविधाएं किसी से छुपी नहीं हैं।
सांसद और विधायक निरंतर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार के समक्ष पहुंचकर क्षेत्र के लिए सतत प्रयासरत हैं। इस अवसर पर विधायक शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया और कहा की मेरा भाजपा में शामिल होने का उद्देश्य क्षेत्र के आदिवासी भाईयों, बहनों के दुःख दर्द को दूर करना तथा क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं का समाधान मेरा लक्ष्य है।
आज समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाएं पहुंच रहीं हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भाजपा में सदस्यता में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा नेता सुनील नेमा के साथ मंडल अध्यक्ष रामनारायण धुर्वे, दीपा डेहरिया, मनोज नेमा, शंभूदयाल साहू ,रजनीश श्रीवास्तव एवं अन्य नेतागण उपस्थित रहे।