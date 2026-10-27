एमपी नगरीय निकायों में सामग्री खरीदी पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा- भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं, कड़ी कार्रवाई होगी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय निकायों में हुई खरीदी में गड़बड़ी का मामला उठा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की योजनाओं को 2031 तक निरंतर रखने के लिए 345 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

बैठक में वर्चुअली जुड़े नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से गड़बड़ी पकड़ी है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से सबको अवगत कराया जाए।

विपक्ष लगा रहा आरोप, लेकिन गड़बड़ी हमने पकड़ी- सीएम बैठक में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की योजनाओं का प्रस्ताव आते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, लेकिन गड़बड़ी को हमने पकड़ा है और कार्रवाई भी की है। यह बात सबको बताने की आवश्यकता है। इस पर विभागीय राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने कहा कि मैंने शासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और आगे जांच कराने की बात कही थी। यह भी बताया था कि डेटा का परीक्षण विभाग लगातार कराता है। वहीं, विजयवर्गीय ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। गड़बड़ी हमने ही पकड़ी है और यह बताया ही जाना चाहिए। उधर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने इस विषय पर कहा कि 201 प्रकरणों में अब तक 392 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। विभाग ने एआई की मदद से गड़बड़ियां पकड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर सतर्कता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।