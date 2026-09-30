भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में CM ने लिया संज्ञान, DGP को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरज नगर में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तत्काल संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को मामले की सतत निगरानी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मामले में पूरी तरह संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दिवंगत राकेश अग्रवाल को एक विनम्र एवं कर्मठ अधिकारी बताते हुए श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पत्नी के कमरे का दरवाजा बाहर से था बंद मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ सूरज नगर स्थित निज निवास पर रहते थे। दंपति अलग-अलग कमरों में सोते थे। बुधवार तड़के करीब चार बजे जब उनकी पत्नी की नींद खुली, तो उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। उन्होंने तुरंत दूसरे केयरटेकर को फोन कर बुलाया।