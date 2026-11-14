24 नवंबर से विदेश दौरे पर CM मोहन यादव, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में निवेशकों से करेंगे संवाद

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेश दौरे पर जाएंगे। वह 24 नवंबर से पांच दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में निवेशकों से निवेश संवाद करेंगे। यह दौरा भोपाल में फरवरी 2027 में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (जीआईएस) की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निवेशकों को देंगे न्योता



