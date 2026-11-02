एमपी में 12 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा, भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना मुआवजा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में बीते लगभग पौने तीन वर्ष में 12 लाख करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा है। उद्योग वर्ष के माध्यम से जहां वर्ष 2025 में युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया गया, तो वर्ष 2026 में किसान कल्याण वर्ष में कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है। लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को रविवार को ही 490 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी गई है। कृषि की विकास दर 24 प्रतिशत से अधिक है। किसानों से विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि लेने पर चार गुना राशि देने का निर्णय लिया गया। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को देश में तीसरे से प्रथम स्थान पर लाएंगे।

मुख्यमंत्री रविवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उद्योग, रोजगार, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन और विरासत के संरक्षण में सभी प्रदेशों से आगे है। आने वाले समय में इन उपलब्धियों का विस्तार होगा।