अब विदेश से नहीं मंगाना पड़ेगा हाइजीन मटेरियल... भोपाल में शुरू हुआ प्लांट, 3 साल में दोगुनी होगी क्षमता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल अब मध्य भारत का आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अगस्त 2024 में भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में डायपर और सैनिटरी नैपकिन में उपयोग होने वाला हाइजीन नॉनवोवन मटेरियल तैयार करने वाले बेनेकोर समूह के प्लांट का भूमिपूजन हुआ था।

अब दो साल के भीतर उत्पादन शुरू हो गया। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार जो कहती है, उसे समय पर पूरा भी करती है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संयंत्र का नई दिल्ली से वर्चुअली शुभारंभ करते हुए कही।