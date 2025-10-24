भोपाल में हमीदिया अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, कार्बाइड गन से घायल बच्चों का हालचाल जाना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को हमीदिया अस्पताल पहुंचे और कार्बाइड गन की घटना में घायल हुए बच्चों और अन्य मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने वार्ड में जाकर घायलों का हालचाल जाना और उनके इलाज की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में भर्ती प्रशांत, करण, अंश और आरिश से बात की और उनके इलाज की प्रगति के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली।

उन्होंने चिकित्सकों को बेहतर इलाज और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन से यह भी पूछा कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही।

उन्होंने परिजनों से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया कि सरकार हर ज़रूरी मदद उपलब्ध कराएगी। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संदीप यादव और जनसंपर्क आयुक्त दीपक सक्सेना भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।