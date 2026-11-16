सीएम मोहन यादव ने तोड़ा सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड, 13 दिसंबर को पूरे करेंगे 3 साल

|क्र.
|मुख्यमंत्री का नाम
|प्रमुख कार्यकाल
|राजनीतिक दल / विशेष उपलब्धि
|1.
|पं. रविशंकर शुक्ल
|1 नवंबर 1956 – 31 दिसंबर 1956
|पुनर्गठित मप्र के प्रथम मुख्यमंत्री; पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन।
|2.
|भगवंतराव मंडलोई
|1957 (22 दिन) व 1962–1963
|दो बार मुख्यमंत्री रहे; दूसरा कार्यकाल करीब डेढ़ साल का रहा।
|3.
|डॉ. कैलाशनाथ काटजू
|31 जनवरी 1957 – 11 मार्च 1962
|पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे; पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
|4.
|पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र
|1963–1967 और 1967–1969
|विद्वान राजनीतिज्ञ; प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधारों को बढ़ावा दिया।
|5.
|गोविंद नारायण सिंह
|30 जुलाई 1967 – 12 मार्च 1969
|संविद सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।
|6.
|राजा नरेशचंद्र सिंह
|13 मार्च 1969 – 25 मार्च 1969
|महज 13 दिन; मप्र के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री।
|7.
|श्यामाचरण शुक्ल
|1969–72, 1975–77, 1989–90
|तीन बार सीएम रहे; प्रदेश में औद्योगिक विस्तार पर जोर दिया।
|8.
|प्रकाशचंद्र सेठी
|1972–1975
|इंदौर को औद्योगिक-व्यावसायिक केंद्र बनाने में अहम योगदान।
|9.
|कैलाश जोशी
|1977–1978
|जनता पार्टी सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी सीएम; 'राजनीति के संत' कहलाए।
|10.
|वीरेंद्र कुमार सखलेचा
|18 जनवरी 1978 – 19 जनवरी 1980
|जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे।
|11.
|सुंदरलाल पटवा
|1980 (जनता पार्टी) व 1990–92 (भाजपा)
|1990 के चुनाव बाद 2 साल 9 महीने 10 दिन तक भाजपा सरकार के सीएम रहे।
|12.
|अर्जुन सिंह
|1980–1985 और 1988–1989
|1984 की भोपाल गैस त्रासदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई; कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं।
|13.
|मोतीलाल वोरा
|1985–1988 और 1989
|दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे; सौम्य प्रशासनिक शैली के लिए जाने गए।
|14.
|दिग्विजय सिंह
|1993–2003
|लगातार 10 वर्ष सीएम रहे; पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में प्रमुख भूमिका।
|15.
|उमा भारती
|2003–2004
|मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री; 2003 में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई।
|16.
|बाबूलाल गौर
|2004–2005
|उमा भारती के इस्तीफे के बाद 1 साल 6 महीने 3 दिन मुख्यमंत्री रहे।
|17.
|शिवराज सिंह चौहान
|2005–2018 और 2020–2023
|करीब 18 साल तक मप्र के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड; 'लाड़ली लक्ष्मी' व 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाएं चलाईं।
|18.
|कमल नाथ
|दिसंबर 2018 – मार्च 2020
|15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई; 15 महीने बाद सरकार गिरने पर इस्तीफा दिया।
|19.
|डॉ. मोहन यादव
|13 दिसंबर 2023 – वर्तमान
|चुनाव के तुरंत बाद सीएम बने गैर-कांग्रेसी नेताओं में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड।