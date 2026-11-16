सीएम मोहन यादव ने तोड़ा सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड, 13 दिसंबर को पूरे करेंगे 3 साल

1. पं. रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 – 31 दिसंबर 1956 पुनर्गठित मप्र के प्रथम मुख्यमंत्री; पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन।

2. भगवंतराव मंडलोई 1957 (22 दिन) व 1962–1963 दो बार मुख्यमंत्री रहे; दूसरा कार्यकाल करीब डेढ़ साल का रहा।

3. डॉ. कैलाशनाथ काटजू 31 जनवरी 1957 – 11 मार्च 1962 पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे; पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।

4. पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र 1963–1967 और 1967–1969 विद्वान राजनीतिज्ञ; प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधारों को बढ़ावा दिया।

5. गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई 1967 – 12 मार्च 1969 संविद सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।

6. राजा नरेशचंद्र सिंह 13 मार्च 1969 – 25 मार्च 1969 महज 13 दिन; मप्र के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री।

7. श्यामाचरण शुक्ल 1969–72, 1975–77, 1989–90 तीन बार सीएम रहे; प्रदेश में औद्योगिक विस्तार पर जोर दिया।

8. प्रकाशचंद्र सेठी 1972–1975 इंदौर को औद्योगिक-व्यावसायिक केंद्र बनाने में अहम योगदान।

9. कैलाश जोशी 1977–1978 जनता पार्टी सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी सीएम; 'राजनीति के संत' कहलाए।

10. वीरेंद्र कुमार सखलेचा 18 जनवरी 1978 – 19 जनवरी 1980 जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे।

11. सुंदरलाल पटवा 1980 (जनता पार्टी) व 1990–92 (भाजपा) 1990 के चुनाव बाद 2 साल 9 महीने 10 दिन तक भाजपा सरकार के सीएम रहे।

12. अर्जुन सिंह 1980–1985 और 1988–1989 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई; कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं।

13. मोतीलाल वोरा 1985–1988 और 1989 दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे; सौम्य प्रशासनिक शैली के लिए जाने गए।

14. दिग्विजय सिंह 1993–2003 लगातार 10 वर्ष सीएम रहे; पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में प्रमुख भूमिका।

15. उमा भारती 2003–2004 मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री; 2003 में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई।

16. बाबूलाल गौर 2004–2005 उमा भारती के इस्तीफे के बाद 1 साल 6 महीने 3 दिन मुख्यमंत्री रहे।

17. शिवराज सिंह चौहान 2005–2018 और 2020–2023 करीब 18 साल तक मप्र के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड; 'लाड़ली लक्ष्मी' व 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाएं चलाईं।

18. कमल नाथ दिसंबर 2018 – मार्च 2020 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई; 15 महीने बाद सरकार गिरने पर इस्तीफा दिया।