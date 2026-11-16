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सीएम मोहन यादव ने तोड़ा सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड, 13 दिसंबर को पूरे करेंगे 3 साल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने चुनाव के तुरंत बाद पद संभालने वाले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों में निरंतर कार्यकाल के मामले में पटवा का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। नवंबर 2026 के मध्य तक उनका निरंतर कार्यकाल दो साल 11 महीने से अधिक हो चुका है।

By Digital DeskEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 09:58:32 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 09:58:32 AM (IST)
सीएम मोहन यादव ने तोड़ा सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड, 13 दिसंबर को पूरे करेंगे 3 साल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। फाइल फोटो।

HighLights

  1. डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को संभाला था सीएम का पद
  2. सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा
  3. पटवा 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक मुख्यमंत्री रहे

डिजीटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद संभालने वाले गैर-कांग्रेसी (भाजपा व जनता पार्टी) नेताओं में डॉ. मोहन यादव सबसे लंबे समय तक निरंतर पद पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं।

उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगामी 13 दिसंबर को डॉ. यादव बतौर मुख्यमंत्री अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं।

ऐसा टूटा सुंदरलाल पटवा का रिकॉर्ड

विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1990 के विधानसभा चुनाव के बाद सुंदरलाल पटवा 5 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने थे और 15 दिसंबर 1992 तक इस पद पर रहे। उनका यह निरंतर कार्यकाल 2 साल 9 महीने और 10 दिन का था।


वहीं, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली 163 सीटों की प्रचंड जीत के बाद 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नवंबर 2026 के मध्य तक वे निरंतर 2 साल 11 महीने से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इस तरह चुनाव के तुरंत बाद सत्ता संभालने वाले भाजपाई मुख्यमंत्रियों में वे सबसे लंबे कार्यकाल वाले नेता बन गए हैं।

क्यों खास है यह उपलब्धि? (शिवराज-उमा से अलग है यह आंकड़ा)

मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वे पहली बार नवंबर 2005 में (बाबूलाल गौर के इस्तीफे के बाद) और चौथी बार मार्च 2020 में (कमल नाथ सरकार गिरने के बाद) बीच सत्र में मुख्यमंत्री बने थे।

इसके बाद 2008 और 2013 के चुनाव जीतने पर उन्होंने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाया था। वहीं, चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री बनने वाले अन्य भाजपा नेताओं में उमा भारती (2003-04) करीब आठ महीने और जनता पार्टी शासन में कैलाश जोशी (1977-78) करीब सात महीने ही पद पर रह पाए थे।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का सफर (1956 से अब तक)

क्र. मुख्यमंत्री का नाम प्रमुख कार्यकाल राजनीतिक दल / विशेष उपलब्धि
1. पं. रविशंकर शुक्ल 1 नवंबर 1956 – 31 दिसंबर 1956 पुनर्गठित मप्र के प्रथम मुख्यमंत्री; पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन।
2. भगवंतराव मंडलोई 1957 (22 दिन) व 1962–1963 दो बार मुख्यमंत्री रहे; दूसरा कार्यकाल करीब डेढ़ साल का रहा।
3. डॉ. कैलाशनाथ काटजू 31 जनवरी 1957 – 11 मार्च 1962 पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे; पांच साल का कार्यकाल पूरा किया।
4. पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र 1963–1967 और 1967–1969 विद्वान राजनीतिज्ञ; प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधारों को बढ़ावा दिया।
5. गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई 1967 – 12 मार्च 1969 संविद सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।
6. राजा नरेशचंद्र सिंह 13 मार्च 1969 – 25 मार्च 1969 महज 13 दिन; मप्र के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री।
7. श्यामाचरण शुक्ल 1969–72, 1975–77, 1989–90 तीन बार सीएम रहे; प्रदेश में औद्योगिक विस्तार पर जोर दिया।
8. प्रकाशचंद्र सेठी 1972–1975 इंदौर को औद्योगिक-व्यावसायिक केंद्र बनाने में अहम योगदान।
9. कैलाश जोशी 1977–1978 जनता पार्टी सरकार में मप्र के पहले गैर-कांग्रेसी सीएम; 'राजनीति के संत' कहलाए।
10. वीरेंद्र कुमार सखलेचा 18 जनवरी 1978 – 19 जनवरी 1980 जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे लंबे समय तक सीएम रहे।
11. सुंदरलाल पटवा 1980 (जनता पार्टी) व 1990–92 (भाजपा) 1990 के चुनाव बाद 2 साल 9 महीने 10 दिन तक भाजपा सरकार के सीएम रहे।
12. अर्जुन सिंह 1980–1985 और 1988–1989 1984 की भोपाल गैस त्रासदी इन्हीं के कार्यकाल में हुई; कई कल्याणकारी योजनाएं चलाईं।
13. मोतीलाल वोरा 1985–1988 और 1989 दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे; सौम्य प्रशासनिक शैली के लिए जाने गए।
14. दिग्विजय सिंह 1993–2003 लगातार 10 वर्ष सीएम रहे; पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में प्रमुख भूमिका।
15. उमा भारती 2003–2004 मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री; 2003 में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई।
16. बाबूलाल गौर 2004–2005 उमा भारती के इस्तीफे के बाद 1 साल 6 महीने 3 दिन मुख्यमंत्री रहे।
17. शिवराज सिंह चौहान 2005–2018 और 2020–2023 करीब 18 साल तक मप्र के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड; 'लाड़ली लक्ष्मी' व 'लाड़ली बहना' जैसी योजनाएं चलाईं।
18. कमल नाथ दिसंबर 2018 – मार्च 2020 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराई; 15 महीने बाद सरकार गिरने पर इस्तीफा दिया।
19. डॉ. मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 – वर्तमान चुनाव के तुरंत बाद सीएम बने गैर-कांग्रेसी नेताओं में सबसे लंबे निरंतर कार्यकाल का रिकॉर्ड।

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