MP में किसानों को बड़ी राहत, CM ने जारी की 653 करोड़ की सहायता राशि

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के 13 जिलों में अतिवर्षा, बाढ़ और फिर पीला मोजेक वायरस से सोयाबीन फसल को क्षति हुई। कई स्थानों पर फसल को काटना पड़ा तो कुछ स्थानों पर खेत में कुछ बचा ही नहीं। इसे देखते हुए सरकार ने कलेक्टरों से सर्वे कराया और शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जिलों के प्रभावित 8,84,772 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 653.34 करोड़ की राहत राशि अंतरित की।

इसमें वे किसान भी शामिल हैं, जिनकी सोयाबीन की फसल पीला मोजेक वायरस और कीट व्याधि से प्रभावित हुई थी। ऐसे 4.94 लाख किसानों को 322 करोड़ रुपये सहायता दी गई। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित 3.90 लाख किसानों के खातों में 371 करोड़ की राहत राशि अंतरित की गई।