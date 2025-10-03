छिंदवाड़ा में नौ बच्चों की मौत बनी रहस्य, कफ सिरप में नहीं मिले दूषित केमिकल, महीनेभर में हुई मौतों ने उलझाया

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले एक माह में संदिग्ध परिस्थिति में नौ बच्चों की मौत हो चुकी है। इन बच्चों की मौत इसलिए रहस्यमय बनी हुई है, क्योंकि अब तक इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे खांसी के सिरप में जहरीले (दूषित) केमिकल डायथिलीन ग्लाइकाल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकाल (ईजी) नहीं पाया गया है।

सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एवं कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में छह और राज्य औषधि प्रयोगशाला में तीन सैंपलों की जांच में इसकी पुष्टि हुई है। एक सैंपल में लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया के कारक लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण मिला है, पर डाक्टरों का कहना है कि इससे मौत नहीं हो सकती।

अभी भी 13 बच्चों का चल रहा है उपचार

बता दें कि राजस्थान में इसी तरह से दो बच्चों की मौत हुई है। ऐसे में, दोनों प्रदेशों में बच्चों की मौत का आंकड़ा 11 है। मध्य प्रदेश में अभी भी 13 बच्चों का उपचार चल रहा है। इनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों राज्यों में ये मामले आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें खांसी के सिरप के तर्कसंगत उपयोग के लिए कहा गया है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देने में विशेष सावधानी रखने को कहा गया है।

बच्चों में वायरल संक्रमण जैसे लक्षण दिखे

बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया कस्बा क्षेत्र में गत चार सितंबर से बच्चों में वायरल संक्रमण जैसे लक्षण दिखे थे। इसके बाद पेशाब रुकने की समस्या हुई। किडनी में हल्का संक्रमण भी पाया गया। नई बीमारी या दवा के दुष्प्रभाव की आशंका में नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी), नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी (एनआइवी) और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (सीडीएससीओ) की टीम ने जांच की। खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक दिनेश मौर्य के अनुसार, 19 सैंपल लिए गए थे, जिनमें नौ की रिपोर्ट आ गई है। अभी तक किसी सैंपल में दूषित डीईजी या ईजी नहीं मिला है।