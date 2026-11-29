नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अचानक हमीदिया अस्पताल पहुंचे और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों से सीधे बातचीत कर उनके उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली।

डॉक्टरों की उपलब्धता, दवाइयों और रजिस्टरों की ली जानकारी मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डाक्टरों की उपलब्धता, चिकित्सा संसाधनों, दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में संधारित किए जाने वाले रजिस्टर भी देखे। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।