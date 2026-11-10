एमपी में अगले दो दिनों में बढ़ेगी ठंड, तापमान में और गिरावट के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के मैदानी इलाकों में रात की सर्दी ने पहाड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में जहां न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं दमोह, रायसेन, भोपाल और छिंदवाड़ा की रातें पचमढ़ी के मुकाबले अधिक ठंडी रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा।

पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा दमोह

प्रदेश में सबसे कम 12.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दमोह में दर्ज हुआ। इसके बाद रायसेन में पारा 12.6 डिग्री, बालाघाट जिले के मलाजखंड में 12.8 डिग्री और छिंदवाड़ा व भोपाल में 13.0 डिग्री सेल्सियस तक आ गिरा।

राजधानी भोपाल में 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में 3.3 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे रात में अचानक ठंडक बढ़ गई है। जबलपुर में 13.3 डिग्री और उमरिया में रात का पारा 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

अधिकतम तापमान में खंडवा अव्वल

दूसरी तरफ, अधिकतम तापमान के मामले में खंडवा पूरे प्रदेश में अव्वल रहा, जहां दिन का पारा 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। इसके अलावा खरगोन में 33.8 डिग्री, धार में 33.7 डिग्री, गुना और उज्जैन में 33.4 डिग्री, रतलाम में 33.2 डिग्री और भोपाल में 32.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अधिकांश शहरों में दिन और रात के पारे में लगभग 15 से 20 डिग्री तक का बड़ा फासला देखने को मिल रहा है।