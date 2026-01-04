इंदौर के बाद अब बुरहानपुर में 'कोहराम', नलों से टपका बदबूदार पानी, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में डायरिया का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। संभागीय मुख्यालय इंदौर में दूषित पेयजल के कारण मचे कोहराम के बीच एक बार फिर बुरहानपुर में भी जलावर्धन योजना के माध्यम से दूषित पानी की सप्लाई का मामला सामने आया है, जिसके कारण तीसरी बार शहर में डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस बार करीब दो सौ मकानों वाली गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी वार्ड क्रमांक 40-41 में यह शिकायत सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता धीरज नावानी की शिकायत के बाद निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने रविवार को जेएमसी व नगर निगम की टीम जांच के लिए भेजी थी, जिसमें सीवरेज लाइन के पास पानी की पाइप लाइन में लीकेज पाया गया है।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार बीते करीब एक सप्ताह से जलावर्धन योजना की लाइन से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, जिसके चलते रहवासियों ने इस पानी का उपयोग बंद कर दिया था और पुराने बोरवेल का पानी उपयोग कर रहे थे। लगातार शिकायत के बावजूद एक सप्ताह बाद कर्मचारी जांच के लिए पहुंचे हैं। स्थानीय नागरिकों का यह भी आरोप है कि जहां बदबूदार पानी आ रहा है, वहां के स्थान पर कर्मचारियों ने दूसरे स्थान से जांच के लिए पानी का सैंपल लिया है।