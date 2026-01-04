इंदौर के बाद अब बुरहानपुर में 'कोहराम', नलों से टपका बदबूदार पानी, गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में डायरिया का खतरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। संभागीय मुख्यालय इंदौर में दूषित पेयजल के कारण मचे कोहराम के बीच एक बार फिर बुरहानपुर में भी जलावर्धन योजना के माध्यम से दूषित पानी की सप्लाई का मामला सामने आया है, जिसके कारण तीसरी बार शहर में डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है। इस बार करीब दो सौ मकानों वाली गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी वार्ड क्रमांक 40-41 में यह शिकायत सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता धीरज नावानी की शिकायत के बाद निगमायुक्त संदीप श्रीवास्तव ने रविवार को जेएमसी व नगर निगम की टीम जांच के लिए भेजी थी, जिसमें सीवरेज लाइन के पास पानी की पाइप लाइन में लीकेज पाया गया है।
स्थानीय नागरिकों के अनुसार बीते करीब एक सप्ताह से जलावर्धन योजना की लाइन से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, जिसके चलते रहवासियों ने इस पानी का उपयोग बंद कर दिया था और पुराने बोरवेल का पानी उपयोग कर रहे थे। लगातार शिकायत के बावजूद एक सप्ताह बाद कर्मचारी जांच के लिए पहुंचे हैं। स्थानीय नागरिकों का यह भी आरोप है कि जहां बदबूदार पानी आ रहा है, वहां के स्थान पर कर्मचारियों ने दूसरे स्थान से जांच के लिए पानी का सैंपल लिया है।
जलावर्धन योजना की निर्माण एजेंसी जेएमसी शुरूआती दौर से ही काम में लापरवाही बरत रही है। पहले कंपनी ने मनमाने तरीके से शहर की सड़कों को खोदा और ठीक से उनका रेस्टोरेशन भी नहीं किया। इसके बाद तकनीकी खामी के कारण कई बार शहर की सड़कों को खोद कर खराबी ठीक की। अब फिर से लीकेज और प्रेशर आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए सड़कों की खुदाई की जा रही है। जिसके कारण बुधवारा, इतवारा आदि क्षेत्रों की सड़कों पर मिट्टी के ढेर, बहते पानी के कारण पसरा कीचड़ और जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इन्हीं सड़कों से नागरिकों को आवागमन करना पड़ रहा है।
इंदौर की घटना के बाद जागे नगर निगम प्रशासन ने रविवार को दूसरे दिन भी शहर की सीवरेज और पेयजल पाइप लाइनों का सुधार किया। नगर निगम के दल घर-घर जाकर पानी के सैंपल भी ले रहे हैं। प्रगति नगर राजीव वार्ड में धर्मदास, पंकज परदेसी, मोहन चौहान के घर से व शिवाजी नगर में सैंपल लिए गए। अधिकारियों के अनुसार जांच में पानी स्वच्छ पाया गया है। निगमायुक्त
संदीप श्रीवास्तव ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि पाइप लाइन का सुधार तत्काल पूर्ण कराएं। निगम की जल विभाग की टीम द्वारा गणेश स्कूल के पास लीकेज सुधारा गया। बाखल में कनेक्शन काटे गए हैं। इसी तरह शिवाजी नगर, आजाद नगर, चमार पत्ता, लोहारमंडी, आजाद वार्ड, नागझिरी वार्ड, बुधवारा, अब्दुल कादर वार्ड, मुल्ला की हवेली में लीकेज नल कनेक्शनों को सुधार कर चालू किया गया है।
यह भी पढ़ें- इंदौर में दूषित पानी से हुईं मौतों के विरोध में MP कांग्रेस का 'घंटा बजाओ आंदोलन', BJP पर जलापूर्ति में लापरवाही का आरोप
आयुक्त ने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से कहा है कि टोल फ्री नंबर 255019 पर दूषित पानी की शिकायत अवश्य करें। साथ ही नल कनेक्शन खुले में नहीं छोड़ने का आग्रह भी किया है। निरीक्षण के दौरान आयुक्त संदीप श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री प्रेम कुमार साहू, सहायक यंत्री अशोक पाटिल, उपयंत्री सुनील चौहान, सौरव वर्मा आदि मौजूद थे।