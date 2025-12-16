मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    10 साल से Wanted अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा मिजोरम से गिरफ्तार

    मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) और मिजोरम वन विभाग की टीम ने मिलकर कोलासिब से अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर पिछले 10 सालों से वांटेड था। आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमें दर्ज हैं। उसे न्यायालय में पेशकर रिमांड पर लिया गया है।

    By sourabh soni
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 16 Dec 2025 01:25:11 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Dec 2025 01:29:38 AM (IST)
    10 साल से Wanted अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा मिजोरम से गिरफ्तार
    अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर गिरफ्तार

    HighLights

    1. अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर गिरफ्तार
    2. 10 सालों से था वांटेड था आरोपी तस्कर
    3. आरोपी के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: 10 साल से वांछित मिजोरम के कोलासिब निवासी अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा को मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) और मिजोरम वन विभाग ने 13 दिसंबर को कोलासिब मिजोरम से गिरफ्तार किया गया है।

    आरोपी को गिरफ्तारी उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वर्ग-।। कोलासिब, (मिजोरम) के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर मुख्यालय जबलपुर लाया गया। 15 दिसंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर के समक्ष पेश कर पुलिस, वन अभिरक्षा में 18 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है।


    आरोपी लात्लेंन कुंगा देश के वन्यजीव तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध देश के कई राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश में तीन प्रकरण, ओडिशा में एक एवं मिजोरम में एक प्रकरण दर्ज है।

    इन तस्करों द्वारा पैंगोलिन के स्केल्स मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़ आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश से खरीदे जाते और उसे असम, मिजोरम, मणिपुर के व्यापारी को बेचा जाता है जहां व्यापारियों के द्वारा उसे म्यानमार (बर्मा) होते हुए चीन भेजा जाता है।

    एसटीएसएफ के द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यप्राणी पैंगोलिन के अवयवों की तस्करी का अतंरराज्जीय एवं अतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह संभवतः देश की सबसे बड़ी वन्यप्राणी अपराध संबंधी विवेचना है। जिसमें एसटीएसएफ ने विगत नौ वर्षों में 197 आरोपियों को देश के 15 राज्यों से गिरफ्तार किया है।

    यह भी पढ़ें- कंपनी में नौकरी छोड़कर टेलीकॉम इंजीनियर बना चोर, गैंग बनाकर चुराता था टावरों के बेस बैंड

    सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी जीव

    बता दें कि इंटरपोल की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पैंगोलिन विश्व में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। वन्यजीव पैंगोलिन के अवयवों की तस्करी एशिया व अफ्रीका के कई देश से की जाती हैं। इसकी मांग मुख्यतः चीन, म्यानमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम आदि देशों में है।

    आरोपी लात्लेंन कुंगा मूल रूप से बर्मा का निवासी है, लात्लेंन कुंगा को सर्वप्रथम माह अगस्त 2015 में भी गिरफ्तार कर मध्य प्रदेश लाया गया था, जिला न्यायालय बालाघाट से जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया, उसके विरुद्ध तीन अलग-अलग मजिस्ट्रेट न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.