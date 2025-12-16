10 साल से Wanted अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा मिजोरम से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: 10 साल से वांछित मिजोरम के कोलासिब निवासी अंतरराष्ट्रीय पैंगोलिन तस्कर लात्लेंन कुंगा को मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) और मिजोरम वन विभाग ने 13 दिसंबर को कोलासिब मिजोरम से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी को गिरफ्तारी उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वर्ग-।। कोलासिब, (मिजोरम) के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर मुख्यालय जबलपुर लाया गया। 15 दिसंबर को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जबलपुर के समक्ष पेश कर पुलिस, वन अभिरक्षा में 18 दिसंबर तक रिमांड पर लिया गया है।

आरोपी लात्लेंन कुंगा देश के वन्यजीव तस्करों के गिरोह में एक मुख्य सरगना है। जिसके विरूद्ध देश के कई राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश में तीन प्रकरण, ओडिशा में एक एवं मिजोरम में एक प्रकरण दर्ज है।

इन तस्करों द्वारा पैंगोलिन के स्केल्स मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़ आन्ध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश से खरीदे जाते और उसे असम, मिजोरम, मणिपुर के व्यापारी को बेचा जाता है जहां व्यापारियों के द्वारा उसे म्यानमार (बर्मा) होते हुए चीन भेजा जाता है।

एसटीएसएफ के द्वारा दुर्लभ प्रजाति वन्यप्राणी पैंगोलिन के अवयवों की तस्करी का अतंरराज्जीय एवं अतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह संभवतः देश की सबसे बड़ी वन्यप्राणी अपराध संबंधी विवेचना है। जिसमें एसटीएसएफ ने विगत नौ वर्षों में 197 आरोपियों को देश के 15 राज्यों से गिरफ्तार किया है।

सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी जीव

बता दें कि इंटरपोल की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पैंगोलिन विश्व में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला स्तनपायी है। वन्यजीव पैंगोलिन के अवयवों की तस्करी एशिया व अफ्रीका के कई देश से की जाती हैं। इसकी मांग मुख्यतः चीन, म्यानमार, थाईलैण्ड, मलेशिया, हांगकांग, वियतनाम आदि देशों में है।