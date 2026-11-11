जनसुनवाई में फूटा भोपाल के लोगों का दर्द... ब्लैंक चेक से 10 लाख की ठगी, मकान हड़पने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के बाद कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में शिकायतों का अंबार तो नहीं लगा, लेकिन सामने आए मामले गंभीर सवाल खड़े करने वाले रहे। किसी महिला के ब्लैंक चेक का इस्तेमाल कर 10 लाख रुपये का चेक बाउंस करा दिया गया तो किसी बुजुर्ग महिला को बेटे-बहू ने अपने ही घर में प्रताड़ित किया। सोलर पैनल लगवाने के नाम पर भी धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसान की शिकायत पहुंची।

इस तरह जनसुनवाई में कुल 54 आवेदक शिकायत लेकर पहुंचे, जिनको जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी ने सुना। इस दौरान अपर कलेक्टर पीसी शाक्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने कुछ मामलों में मौके पर निराकरण किया, जबकि गंभीर शिकायतों में संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।