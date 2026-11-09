नर्मदा स्नान के लिए निकले श्रद्धालुओं के साथ हादसा, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 4 की मौत; 5 का इलाज जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। दीपावली के दूसरे दिन अमावस्या पर मां नर्मदा में स्नान करने की आस्था लेकर घर से निकले श्रद्धालुओं को रास्ते में मौत ने घेर लिया। बरमान जा रहे श्रद्धालुओं से भरी अर्टिगा कार (एमपी 15 सीए 8417) कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस यात्रा पर लोग पुण्य स्नान की उम्मीद लेकर निकले थे, वह परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गई।

हादसे में कार सवार चार लोगों ने दम तोड़ दिया हादसे में कार सवार चार लोगों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर हुए इस हादसे को देखने के लिए कुछ वाहन चालक भी रुक गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर तीन लोग सवार थे। दूसरी टक्कर में तीनों घायल हो गए। इस तरह एक दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर हुए दूसरे हादसे ने घायलों की संख्या और बढ़ा दी।