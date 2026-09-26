LLB में प्रवेश की पात्रता नहीं, फिर भी कॉलेज ने लिए साढ़े तीन हजार रुपये, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 11,500 रुपये का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एलएलबी में प्रवेश की पात्रता नहीं होने के बावजूद छात्रा से रजिस्ट्रेशन के नाम पर साढ़े तीन हजार रुपये लेना एनआरआई कॉलेज को भारी पड़ गया। प्रवेश नहीं देने के बाद भी राशि वापस नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-एक भोपाल ने कॉलेज को सेवा में कमी का दोषी माना। आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल, सदस्य डा. प्रतिभा पांडेय व डा. संजीव सिंह की बेंच ने कालेज को आदेश दिया कि 45 दिनों के भीतर साढ़े तीन हजार रुपये की मूल जमा राशि 21 जुलाई 2025 से भुगतान की तारीख तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाई जाए।

आवेदक ने एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कराया था रजिस्ट्रेशन इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति राशि आठ हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं। पिपलानी के सोनागिरी निवासी छात्रा अंशिका श्रीवास्तव ने शिकायत में बताया था कि आवेदक ने एनआरआई कालेज में एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।